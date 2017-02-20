'Kardeş Kal Türkiye' grubunun toplantısından: En küçük cihazımız düdük, silahımız da var

15 Temmuz darbe girişimini eniştesi Ziya İlgen’den öğrenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner, "benzer bir darbe girişimi ya da kalkışma anında" kısa sürede sokağa çıkabilmek için geniş bir iletişim ağı kurduğu belirtildi. "Kardeş Kal Türkiye" adını taşıyan grup Uzuner liderliğinde, anlık iletişim için WhatsApp grupları oluşturduğu öğrenildi. Grubun ocak ayındaki ilk toplantısında Uzuner, gerekli cihazları aldıklarını dile getirerek, "En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım" ifadelerini kullandı. Uzuner, "Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlendik" dedi. (Bu video 7 Ocak'ta Youtube'a yüklenmiş)