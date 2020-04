Kardashian kardeşlerin kavga ettiği görüntüler, gündem oldu

ABD'de magazin yıldızı Kardashian ailesinin kendi hayatlarını ekranlara taşıdığı ve ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' şovunun tanıtımında Kim ve Kourtney Kardashian kardeşlerin kavga etiği görüldü. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’de reality şov (Senaryosu olmayan, gerçek yaşamdan kaydedilmiş TV program türü) programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi, kendi özel hayatlarını ele aldıkları ‘Keeping Up with the Kardashians’ın yeni sezon tanıtımıyla gündemde.

18. sezonuna girmeye hazırlanan programın ilk bölümüne Kim ve Kourtney’nin kavgası damga vuracak gibi görünüyor.

Tanıtımda Kourtney elindeki içeceği Kim’e fırlatarak “Söyleyecek bir şeyin yok mu?” diyor. Bunun üzerine Kim ise Kourtney’nin üzerine yürüyor.

Olayın detayına daha fazla yer verilmezken tanıtım diğer görüntülerle devam etti.

Programın hayranları iki kardeş arasındaki tartışmanın nedenini merak etmeye başladı.