Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan 52 yaşındaki Elvan Kılıç, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yola başvurdu. Kar yağışını da fırsat bilen Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde, 1 metre eninde kardan taş fırın ekmeği yaptı.

Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar ise, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Kardan adam gördük, gelin gördük ama ekmek hiç görmemiştik. Çok güzel yapmışlar” dediler.

Kaynak: İHA