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Kardan taş fırın ekmeği yaptı

“Müşterilerimiz yoldan gelip geçerken ekmeğimizi görsünler istedik"

27 Ocak 2022 18:55

Yozgat'ta 30 yıllık fırıncı Elvan Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde kardan taş fırın ekmeği yaptı.
 
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan 52 yaşındaki Elvan Kılıç, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yola başvurdu. Kar yağışını da fırsat bilen Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde, 1 metre eninde kardan taş fırın ekmeği yaptı.
 
Müşterilerinin daha fazla ilgisini çekmek istediklerini söyleyen Elvan Kılıç, “Müşterilerimiz yoldan gelip geçerken ekmeğimizi görsünler istedik. Müşterilerimiz gelip yaptığımız kardan ekmeğin yanında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmuyorlar” dedi.
 
Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar ise, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Kardan adam gördük, gelin gördük ama ekmek hiç görmemiştik. Çok güzel yapmışlar” dediler.
 
Kaynak: İHA
kardan ekmekyozgat

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