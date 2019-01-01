T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kardan evin içinde çay içip bağlama çaldılar

01 Ocak 2019 16:29

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14), kardan ev yaptı. 5 saat süren çalışmayla 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan iki arkadaş, çay içip, ney üfledi, bağlama çaldı. Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul ile Yusuf Var, karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan iki arkadaşın çalışması, yaklaşık 5 saat sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf, çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi. İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edeceklerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, "Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf'un da yardımı ile iglo yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz" dedi.

ETİKETLER

kardan evbağlamaçayçaldılarkışliseli gençlerliseslierzurum

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci Eski bakan Veysel Eroğlu, ikna etti

Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkılma anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24