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Kardak'ta Türk ve Yunan botları arasında gerginlik; Yunan botu Türk karasularına girdi, kısa süreli sürtünme yaşandı

18 Ocak 2018 15:17

Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İddialara göre; akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Önce anons ile Yunan Sahil Güvenlik Botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, iddialara göre sınır ihlaline devam edince Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu.

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