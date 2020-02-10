Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Giresun'da Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde, yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti.

3 genç, bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi. Kazada bir kişi yaralanırken, diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu.

Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.