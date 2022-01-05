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Karaya oturan teknedeki 5 kişiye kurtartıldı

Sahil Güvenlik ekipleri mahsur kalan kişileri tahliye etti

05 Ocak 2022 12:13

İstanbul Kınalıada açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameralara böyle yansıdı.

Kınalıada açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, içinde 5 kişinin olduğu tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan teknenin yanına giden ekipler, teknede mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Bot ile tekneye yanaşan ekipler, teknedeki 5 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilen 5 kişi, daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin teknesine alındı. 

İstanbulKınalıada5 kişi mahsur kaldıkaraya oturan gemi

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