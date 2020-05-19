T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karantinaya alınan mahalleye kanalizasyondan girmeye çalışınca mahsur kaldı

19 Mayıs 2020 12:59

Antalya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kısmi karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısmi karantinanın uygulandığı Yeşildere Mahallesine, polis engeli ve bariyerlerden giremeyen Aziz G., farklı bir yönteme başvurarak kanalizasyon hattından bölgeye girmek istedi. Girdiği kanalizasyon hattından bir süre ilerleyen Aziz G., fenalaştı. Mazgal kapağından, ‘yardım edin’ diye bağıran Aziz G.’nin sesini yakındaki vatandaşlar duydu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. Ekipler kapağı kaldırım uzattıkları merdivenle Aziz G.’yi dışarı çıkardı. Bitkin olduğu gözlemlenen Aziz G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

antalyayeşildere mahallesikanalizasyonkarantinakoronavirüsantalya

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24