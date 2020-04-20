Karantinaya alınan mahallede yaşayan vatandaş: Pazarda bir maske veriyorlar, ikincisini isteyince 'sen ikinci maskeyi ne yapacaksın' diyorlar

Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı Acarlar mahallesinde 5 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid 19) pozitif çıkması üzerine bu şahısların temas kurduğu kişilerin yaşadığı 22 ikamette karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan mahallede bulunan basın mensuplarına konuşan bir vatandaş, "Bir tane maske veriyorlar pazarda, ikincisini isteyince 'sen ikinci maskeyi ne yapacaksın ağzında maske var' diyorlar. Acalar'ın içini gezin bakalım bir gazetecilerde var bir de polislerde var, başka kimsede yok ki" dedi.

Öte yandan yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerinde tüm mahallenin karantina alınması yerine bazı cadde ve sokakların denetim altında tutulacağı ve foto kapan uygulaması gerçekleştirileceği belirtildi. Bölgede denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer gelişmelere göre yeni kararların alınacağını belirttiler.