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Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı

13 Haziran 2020 12:08

Antalya'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Karantina bölgesindeki apartmanda yaşayan vatandaşlar, karantinayı polislerle birlikte kurdele keserek sonlandırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi.

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