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Karantinanın sona erdiği Çin'de yemekhanelere sosyal mesafe düzenlemesi

22 Nisan 2020 15:07

Korona virüs karantinasının sona ermesiyle günlük hayatın normale dönmeye başladığı Çin’in Çangşa şehrinde bir lisede spor salonu yemekhaneye dönüştürülerek, öğrencilerin sosyal mesafeye uygun bir şekilde yemek yemesi sağlandı.

Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından günlük hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Tedbiri elden bırakmayan Çin’de bir lisenin spor salonu yemekhaneye dönüştürüldü. Korona virüs önlemlerinin parçası olarak spor salonuna masalar 1’er metre arayla yerleştirildi. Öğrenciler yemekhaneye gelmeden önce yemekler masaya teker teker yerleştiriliyor, ardından bilet alan öğrenciler sırası geldiğinde içeri alınıyor.

Lise görevlisi Changjun Xiangfu yaptığı açıklamada, “Öğrenciler farklı zamanlarda farklı gruplar halinde yemek yiyor. Kalabalık bir ortamdan kaçınmak için sınıflara da yemek getiriyoruz. Burada en az 1 metre mesafe bırakıyoruz. Yemek yerken konuşmamalarını istiyoruz ve yemeklerini bitirdikten sonra spor salonundan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

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