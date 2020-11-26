T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karantinanın 253. gününde Anthony Hopkins: Yan etkilerini hissetmeye başladım

Oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada

26 Kasım 2020 13:56

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada. 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Gönüllü karantinasında 253. gününde Hopkins, "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım" dedi. 

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.

Anthony Hopkins daha öncede sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık konuşulmuştu. 

ETİKETLER

Anthony Hopkinskarantinakoronakarantinakoronavirüssalgınpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2021

TİP: Mehmet Cengiz, konuşması nedeniyle genel başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı

Bakan Ersoy: Yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elleriyle at beslediği anlar...

İBB'nin "Son gün 15 Ocak" uyarısının ardından metrelerce uzayan 'HES kuyruğu' havadan görüntülendi

Kayı İnşaat işçilerinden 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle eylem: "Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma: Verilerin paylaşılması zorunluluğu...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin: 'Yuh Yuh' türküsüyle rektöre itiraz...

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24