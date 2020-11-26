Karantinanın 253. gününde Anthony Hopkins: Yan etkilerini hissetmeye başladım

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada. 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Gönüllü karantinasında 253. gününde Hopkins, "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım" dedi.

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.

Anthony Hopkins daha öncede sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık konuşulmuştu.