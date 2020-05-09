Karantinadan son gününde kaçtı, polise "Kafama sıkın" dedi

Antalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulduğu evden çıkan Köksal T., polis tarafından parktaki bir bankta bulundu. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek istenen Köksal T., polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.



13 gündür karantinada bulunduğu evden çıkıp parka gelen vatandaş, evine gitmek için polisi aradı. Polisi beklediği sırada 10 ayrı banka oturup yer değiştiren Köksal T.'yi polisler ambulans ile göndermek istedi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Köksal T. ,"Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" dedi. Polisin hastaneye gitmesini istediği Köksal T., "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi.



Polis ekipleri, Köksal T.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, bir süre görüştükten sonra Köksal T.'yi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Köksal T.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.



