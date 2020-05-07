Karantinadan kaçan Covid-19 hastası çay ocağında yakalandı

Bursa'da yeni tip Koronavirüs karantinasından kaçan Covid-19 hastası yaşlı adam çay ocağında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüp daha sonra 14 gün geçirmesi gereken karantina süreci için Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesindeki barınma evinden kaçan 60 yaşındaki vatandaş polisi harekete geçirdi.

Firari şahsın Elmasbahçeler Mahallesine gelebileceğini öğrenen ekipler dün geceden bu yana mahalle çevresinde seferber oldu. Ancak firari yaşlı adam gece boyu saklandığı yerden çıkmayınca ekipler tarafından bulunamadı. Firari vatandaş öğle saatlerinde Elmasbahçeler Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan çay ocağının önüne gelince durumdan şüphelenen mahalle esnafı polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzeri kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaşlı adamı ambulansa bindirip hastaneye götürdü.

Polis ekipleri çevrede toplanan ve aynı zamanda maske takmayan vatandaşları dağıtıp maske takmaları hususunda da uyardı.

Kaynak: İHA