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Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı

27 Ağustos 2020 15:14

Adıyaman’da karantinadan ikinci defa kaçan şahıs bu defa alışveriş yaptığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

Birkaç gün önce babasını Koronavirüs'ten dolayı kaybeden, annesi ise yoğun bakım ünitesinde olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Burhanettin T., önceki gün karantina altında olduğu Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden kaçmıştı. Şehiriçi yolcu otobüsüyle kent merkezine gelen Burhanettin T., burada polis ekiplerince yakalanmıştı. Burhanettin T., karantinaya alınmak üzere ambulansla evine götürülmüştü. Burhanettin T., yine şehir içi yolcu otobüsüne binerek kent merkezine geldi. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi vererek şahsın yakalanmasını istedi. Şahıs her yerde arandığı esnada Kap Cami Mahallesi Tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde alışveriş yaparken yakalandı. Bir ayakkabı dükkanında alışveriş yaparken yakalanan Burhanettin T. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Burhanettin T., ambulansla yeniden evine götürüldü. İkinci defa karantinadan kaçan ve alışveriş yapan Burhanettin T., aynı zamanda vatandaşların tepkisine neden oldu.

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