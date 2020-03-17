Karantinadaki Lübnanlılar balkonlarda dans etti

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

Lübnan'da Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından evlerinden çıkamayan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmaya başladı. Vatandaşlar birbirlerine moral vermek için pencerelere çıkıp müzikler açtı ve dans etti. Öte yandan Lübnan'da mevcut korona virüs vak'a sayısının 120’ye çıktığı duyuruldu.