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Karantinada olması gerekirken arkadaşları ile çıktığı gezide yakalandı

12 Eylül 2020 12:34

Karabük’te karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında yakalanan 2 kişiye 3 bin 150’şer TL ceza kesilerek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı.

Karabük’te kent girişlerinde polis ekiplerince yapılan denetimler sırasında 2 kişinin karantina olduğunu ancak, dışarıda gezdikleri tespit edince tutanak tutularak cezai işlem uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere yurda gönderildi.

Karabük - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkisinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 3 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Batuhan Ö. İsimli şahsın karantinada altında olduğunu tespit etti. Karantina kararına uymayarak arkadaşları ile gezintiye çıkan Batuhan Ö.’ye ekipler tarafından tutanak tutularak 3 bin 150 TL ceza kesildi. 112 ekiplerin kendisini evinden teslim alacağı söylenen genç eşyalarını almak üzere gönderildiği evinden 112 ekipleri tarafından alınarak karantinada tutulacağı KYK Yurduna yerleştirildi.

Öte yandan Karabük - Ankara karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada da Murat Ş. isimli şahsın yapılan sorguda karantinada olması gerektiğini ve ancak ihlal ettiğini tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından Murat Ş.’ye de 3 bin 150 TL ceza kesilerek 112 ekipleri tarafından yurda gönderildi.

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