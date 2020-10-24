Karantinada olması gereken hasta, trafik polisine yakalandı

Evde karantina altında olması gerekirken arabasıyla dolaşan Koronavirüs hastası, trafik polisine yakalandı. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye götürdü.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda denetleme yapan trafik polisleri bir cip içerisindeki sürücünün hareketlerinden şüphelendi.

İsminin A.K. olduğu öğrenilen vatandaşın karantina sürecinde olduğu ve evden çıkmaması gerektiği öğrenildi. Bunun üzerine trafik polisleri A.K.'yi vatandaşlardan uzaklaştırarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada A.K.'ye trafik ekiplerince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezası kesti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin yapılmasının ardından A.K.'yi ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Hastanın karantina süresini yerleştirileceği yurtta tamamlayacağı öğrenildi.