T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi

20 Nisan 2020 14:38

Balıkesir'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen 276 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC ve dünyanın farklı ülkelerinden getirilerek Balıkesir´deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan 276 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Balıkesir Üniversitesi´ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurduna yerleştirilen 276 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları bugün, polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, tahliye eden vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Karantina sürecini tamamlayan 276 vatandaşımızı bugün itibariyle memleketlerine uğurluyoruz. Ümit ediyorum ki buradan memnun kalmışlardır. Onlar için hizmet ettik. Bu çalışmalarımıza destek olan İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, Kızılay Şube Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, Afad Müdürlüğüne ve burada mesailerini harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan, karantina sürecinde hiç bir sıkıntı yaşamadan tahliye olduklarını söyleyen vatandaşlar ise Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yetkililere teşekkür etti.

ETİKETLER

koronavirüskarantinatahliyebalıkesirkyk yurtları

Diğer Videolar

Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Karantina süresi uzatılan mahalle kararı protesto etti, bölgeye çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi

Etraf bir anda aydınlandı; yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye kadar?

"AKP seçmeni ittifaktan MHP kadar memnun değil; İyi Partili seçmenler MHP ile ittifak istemiyor, HDP'li seçmen 'tek başına girelim' diyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı...

Bilim insanları dünyada havanın en temiz olduğu yeri buldu ...

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24