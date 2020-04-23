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Karantina yurtlarında kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan 2020 15:52

Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi gerçekleştirildi.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bu sene evlerde yapıldı. Kırıkkale'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İngiltere'den getirilerek tedbir amacıyla yurtlarda izole edilen çocuklara sürpriz yapıldı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen çocuklara yurt görevlilerince program düzenlendi. Etkinlik kapsamında karantina odaları çocuklar için süslenip bayraklarla donatıldı.

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23 nisanUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKırıkkalekarantinakutlama

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