Karantina süreleri biten vatandaşlar otogara akın etti; 120 liraya geldim şimdi 350 liraya bilet kesiyorlar

İstanbul’da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.



Yurtdışından geldikten sonra İstanbul Valiliği tarafından belirlenen KYK yurtlarında iki hafta süreyle gözlem altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye edilen yüzlerce vatandaş Samandıra’da yer alan bir turizm firmasına akın etti. Bilet fiyatlarının çok yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Almanya’dan geldik, 15 gün yurtta kaldık hasta olmadık ama burada hasta olacağız. Gelirken 120 liraya geldim şimdi 350 liraya bilet kesiyorlar” dedi.

Maske ve eldivenle kendi tedbirlerini alan birçok vatandaş uzun süredir otogarda beklediklerini ifade ederek, “Saat 17.00’de geldik saat şimdi kaç bilmiyorum, bekliyoruz. Otobüslerde biletimi kendim ayarlayacağım, çay yok yemek yok hiçbir şey yok” dedi.

Antalya’ya gidecek olan bir kadın da, “Hasta olduk hasta, Antalya’ya gideceğim. Sesim çıkmıyor, ateşim çıktığı zaman ne diyecekler” diye sordu. Bilet fiyatlarına tepki gösteren bir diğer vatandaş, “190 liraya aldığımız biletleri iptal ettik, 300 liraya Antalya’ya bilet sattılar. Bizler erkeğiz dayanıyoruz da yaşlı kadınlar, çocuklar ne yapacak. 14 gün bizi kapattılar zaten psikolojimiz bozuk. Paramızla rezil oluyoruz” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir diğer vatandaş da, “Bu insanlar Türkiye’nin her tarafına dağılacak zaten burada bir kişide varsa herkese bulaştı. Dört saattir buradayız” diye konuştu.



