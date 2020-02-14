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Karantina süreleri biten vatandaşlar konuştu: Şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum

14 Şubat 2020 12:36

Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 Türk vatandaşının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için uygulanan 14 günlük karantina sona erdi. 14 gün boyunca karantinada kalan vatandaşlar basına açıklama yaptı.

Karantinada kalan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, açıklamasında "Enteresan bir şey oldu. Anneme 'Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman annem, 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum" diyen Öner, "Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor" dedi.  

Başka bir vatandaş da, "Evden uzun bir süre çıkamadık. Güzel bir organizasyonla buraya geldik. 14 günlük güzel bir süreç yaşadık. Bugünden sonra memleketim Erzincan'a gideceğim. Tehlike geçtikten sonra Vuhan'a dönebilirim" ifadelerini kullandı. 

Vuhan'da yaşanan süreçten bahseden vatandaş, "Vuhan'a uzakta yaşıyordum ama evlerden çıkan olmuyordu. Kısıtlı erzak ile idare etmek zorunda kaldık" diye konuştu. 

Başka bir vatandaş ise, "Karantina kararını duyunca şok yaşadık. Elçiliğimiz bize ilk gün ulaştı. Operasyon düzenli bir şekilde yürütüldü. Ulaşımın sıfır olduğu bir şehirde bizi havalimanına getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. 

Karantina altındaki Çin'in Vuhan şehrinde 'En çok yiyeceği idareli kullanmak konusunda zorlandıklarını' söyleyen vatandaş, "Wuhan'daki karantina bittikten sonra şehre geri dönerek tezimi bitireceğim" dedi.  

 

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