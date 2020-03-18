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Koronavirüs | Karantina ihlali yapan kişi, polis eşliğinde hastaneye götürüldü

18 Mart 2020 14:47

Edirne’de neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında 14 gün gözetim altında tutulan bir TIR şoförünün kurala uymayarak bankaya gittiği ileri sürüldü. Şahıs sağlık ekiplerince polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

İddialara göre, Edirne şehir merkezinde bulunan bir bankaya giden ve kendisinin tır şoförü olduğunu söyleyen kişi, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendisine 14 gün kuralı uygulandığını ve hızlıca para çekip gitmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuşmanın bankada duyulmasının ardından bankada panik havası yaşandı.

Şahıs bankadan ayrıldıktan sonra banka görevlileri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları aramada şahsı bulup çevreden uzaklaşmasına izin vermedi. Özel kıyafetleriyle bölgeye gelen ambulans ekipleri de şahsı polis eşliğinde hastaneye getirdi.

Şahsın sağlık kontrolünün ardından ise salıverildiği öğrenildi.

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