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Karantina altındaki vatandaş, 3. üniversite için girdiği sınava ambulansla gitti

28 Haziran 2020 15:57

Antalya’nın Alanya ilçesinden Isparta’ya gelirken bindiği otobüste korona virüs vakası olması dolayısıyla evinde karantina altında tutulan 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ambulansla getirilip, götürüldü.

Antalya’nın Alanya ilçesinden yaklaşık 14 gün önce Isparta’ya geldiği otobüsteki bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu evinde gözlem altına alınan 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, karantinanın son gününde Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı özel izinle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ambulans ile 2 günlük sınavda sabahları önlem altında evinden alınarak kendisiyle birlikte bulunan 2 öğrenci adayıyla sınava giren Bilgiç, daha önce iki üniversite bitirdiğini ve şimdi ki hedefinin İnşaat Mühendisliği olduğunu söyledi.

Otobüste Covid-19 testi pozitif çıkan şahsı tanımadığını ve kendisiyle bir temasta bulunmadığını ifade eden Bilgiç, “Sağlık müdürlüğü yaptığı filyasyon çalışmasında en son halka olarak bana ulaştı. 14 günüm zaten dolmuştu ancak hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 2 gündür ambulansla sınava gidip gelmemi sağladılar” dedi.

Sınavının çok iyi geçtiğine değinen Bilgiç, “35 yaşındayım üçüncü üniversiteyi okumak istiyorum. Hedefim Süleyman Demirel Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümünü istiyorum” diye konuştu.

Karantina altındayken YKS sürecinin nasıl işlediğini anlatan Kader Ahmet Bilgiç, filyasyon çalışmasını takip eden doktoru ile aile hekiminin aracılığıyla ÖSYM’ye başvurduğunu söyledi. 

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