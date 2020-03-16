Karantina altındaki sunucu Burak Akkul'dan bakanlığa çağrı: 96 saattir test sonucum söylenmiyor; lütfen söyleyin

Teve2 kanalında "Çok Gezenti" adıyla program yapan ve program formatı gereği dünyayı gezen Burak Akkul, 96 saattir (4 gün) gündür eşi ile birlikte Koronavirüs şüphesiyle karantinada olduğunu ve sonucun kendilerine söylenmediğini belirtti.

Twitter hesabından bulunduğu hastanede video yayınlayan Akkul, bakanlıktan Koronavirüs testinin sonucunu kendisine söylemesini istedi.

Akkul videoyu, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter adresini etiketleyerek paylaştı.

Çektiği videoda İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi ile birlikte karantina altında olduğunu belirten Akkul şöyle konuştu;

"Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirir belki. 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Maalesef 72 saat, 96 saat oldu ancak eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıktan çok rica ediyorum bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz"