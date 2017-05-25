Karanlık Görev film fragmanı

Jee-woon Kim'in yönettiği ve Byung-hun Lee, Yoo Gong, Kang-ho Song, Ji-min Han ile Hee-soon Park'ın oynadığı "Karanlık Görev" izleyici ile buluşacak. "Şeytanı Gördüm" ve "Karanlık Sırlar"ın yönetmeni Jee-woon Kim'in yeni filmi, 1920'lerin Japon işgali altındaki Güney Kore'sinde geçen bir casusluk öyküsünü anlatıyor. Venedik ve Torondo başta olmak üzere dünyanın en önemli festivallerinde görücüye çıkan film, gösterildiği Güney Kore sinemasında 10 günde 4 milyon izleyici ile gişe rekoru elde etmişti.