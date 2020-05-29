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Karamollaoğlu’ndan saat 14.53’te İstanbul'un fethi için kutlama videosu: "Fetih; ruhtur, manadır, aşk ve azimdir"

29 Mayıs 2020 15:55

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Mayıs saat 14.53'te yaptığı paylaşımında, "Fetih; ruhtur, manadır, aşk ve azimdir" dedi.

İstanbul'un Fethi’nin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 14.53'te anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Fetih; ruhtur, manadır, aşk ve azimdir

Saadet lideri Karamollaoğlu paylaşımında, "Fetih; ruhtur, manadır, aşk ve azimdir. Çağlar ötesinden bizlere bir müjde olan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü kutluyor, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere fetihte emeği geçen tüm şüheda ve gaziyi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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