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Karamollaoğlu'ndan hükümete çağrı: Emeklilerimize mümkünse 1550 liralık bir bayram ikramiyesi vermelerini teklif ediyoruz

Karamollaoğlu'ndan hükümete çağrı emeklilerin bayram ikramiyesi için zam çağrısı

15 Nisan 2021 18:57

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümete 'emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapması' için çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, "Emeklilerimize mümkünse 1550 liralık bir bayram ikramiyesi vermelerini teklif ediyoruz" dedi. 

Karamollaoğlu şunları söyledi; 

"Mümkünse 1550 liralık bir bayram ikramiyesi vermelerini teklif ediyoruz"

"Emeklilerimiz hükümetin insafına kalmış vaziyette. 2018 yılından bu yana emeklilerimize bayramlarda 1000 liralık bir ikramiye verilmekte. Ama artık bu 1000 liranın hükmü kalmadı. Herkes bunu biliyor. 3 yıllık bir süreçte de enflasyona rağmen emeklilere bu verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadı.

Biz bu sene Kovid-19’un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak hükümete; emeklilerimize yönelik en az %50 civarında mümkünse 1550 liralık bir bayram ikramiyesi vermelerini teklif ediyoruz. Büyük bir rakam değil emekliler için. Başka bir gelirleri yok, tutanakları yok. Emin olun, böyle bir ikramiye emeklilerimizi tahminlerin ötesinde memnun edecektir. Biz bu teklifimizi iktidarın dikkate almasını arzu ediyoruz."

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