Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye köprü cevabı: Bana Deli Dumrul’u hatırlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1915 Çanakkale Köprüsü açıklamalarına "Devlet Bahçeli’nin açıklaması bana Deli Dumrul’u hatırlattı. Köprüden geçenden 1, geçmeyenden sopayla 2. Allah akıl fikir versin" sözleriyle tepki gösterdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Bahçeli'nin köprü açıklamasına karşılık gülümseyerek şu yanıtı verdi:

"Devlet Bahçeli’nin açıklaması bana Deli Dumrul’u hatırlattı. “Köprüden geçenden 1, geçmeyenden sopayla 2!” Allah akıl fikir versin! Bu mantıkla hiç kimse ülkenin problemlerini çözemez, Sayın Bahçeli hiç çözemez."

Bahçeli ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine gelen eleştirilere "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsız olanların kendilerini hemen ele vermeleri dikkatimizi çekmiştir. Birileri hemen nifak üretmeye başlamıştır. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri geçiş ücretini göstererek saldırmışlardır. Diyorlar ki, bu köprü millete yeni bir masrafmış. Hedefleri tutmazsa millet ödeteceklermiş.

CHP, vurgun iftirası da attı. O köprüden siz de geçeceksiniz. Bu kadar mı gözünün körleşti, gönlünüz köhneleşti? Madem diyecek iyi bir lafınız yok, susun da adam sansınlar. Köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayın. Bunların asıl hazımsızlığı Çanakkale zaferi. Kuyruk acıları var, Çanakkale'nin rövanşını almak istiyorlar ama daha önce yapamadıkları gibi asla başaramayacaklar" ifadeleriyle tepki göstermişti.