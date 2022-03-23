T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye köprü cevabı: Bana Deli Dumrul’u hatırlattı

"Köprüden geçenden 1, geçmeyenden sopayla 2; Allah akıl fikir versin"

23 Mart 2022 14:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1915 Çanakkale Köprüsü açıklamalarına "Devlet Bahçeli’nin açıklaması bana Deli Dumrul’u hatırlattı. Köprüden geçenden 1, geçmeyenden sopayla 2. Allah akıl fikir versin" sözleriyle tepki gösterdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Bahçeli'nin köprü açıklamasına karşılık gülümseyerek şu yanıtı verdi:

"Devlet Bahçeli’nin açıklaması bana Deli Dumrul’u hatırlattı. “Köprüden geçenden 1, geçmeyenden sopayla 2!” Allah akıl fikir versin! Bu mantıkla hiç kimse ülkenin problemlerini çözemez, Sayın Bahçeli hiç çözemez."

Bahçeli ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine gelen eleştirilere  "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsız olanların kendilerini hemen ele vermeleri dikkatimizi çekmiştir. Birileri hemen nifak üretmeye başlamıştır. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri geçiş ücretini göstererek saldırmışlardır. Diyorlar ki, bu köprü millete yeni bir masrafmış. Hedefleri tutmazsa millet ödeteceklermiş.

CHP, vurgun iftirası da attı. O köprüden siz de geçeceksiniz. Bu kadar mı gözünün körleşti, gönlünüz köhneleşti? Madem diyecek iyi bir lafınız yok, susun da adam sansınlar. Köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayın. Bunların asıl hazımsızlığı Çanakkale zaferi. Kuyruk acıları var, Çanakkale'nin rövanşını almak istiyorlar ama daha önce yapamadıkları gibi asla başaramayacaklar" ifadeleriyle tepki göstermişti.

 

1915 Çanakkale KöprüsüDevlet BahçeliSaadet PartisiTemel Karamollaoğlu

Diğer Videolar

Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunu görüntüleyen CHP'li Kaya: Burada insani bir dram var

CHP'li Barut'tan iktidara çağrı: Üreticiyi ve tarımı destekleyin

Ahmet Ümit, iki yıl aradan sonra bugün okurlarıyla buluşuyor

Bulgaristan vatandaşları ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti

CHP'li Gürer: Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeden sorunlar çözülmez

Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24