Karamollaoğlu'ndan '6'lı zirve' açıklaması: 'Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı muhalefet zirvesi hakkında "Biz Birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil, 'Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik!" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karamollaoğlu paylaştığı videoda şunları söyledi;

"Türkiye, ne yazık ki kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor. Sefalet endeksinde, demokrasi endeksinde en kötü ülkelerle aynı kategoride yer alıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 5 ülkesinden biri. En yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biri. Farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarda Benin, Uganda, Tanzanya, Fiji, Bahamalar gibi ülkelerle aynı seviyede değerlendiriliyor.

İşte böylesi bir ortamda; biz sadece 'birilerine karşı olduğumuz' için değil, 'Türkiye’nin yanında olduğumuz' için bu fotoğrafta yer alıyoruz. Biz, 'birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil 'Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir aradayız. Biz sadece birilerini yenmenin ve seçim kazanmanın değil, Türkiye’yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz."