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Karamollaoğlu: İnsanımızın çarşı-pazarda hissettiği gerçek enflasyon yüzde 40-50'lerdedir

"TÜİK'in törpülenmiş 19,58’lik enflasyon rakamı ile marketlerdeki manzara kıyaslanamayacak kadar farklıdır"

07 Ekim 2021 16:54

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TUİK'in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını marketlerdeki enflasyonun yüzde 40-50'liler civarında olduğunu söyledi. 

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, dün yaptığı basın açıklamasından bir kesit paylaşarak enflasyonla ilgili açıklamalarını hatırlattı. "Bir partinin, bir kesimin, bir grubun tek başına alacağı kararlarla bu problemlerin çözüme kavuşması ise mümkün değildir" diyen Karamollaoğlu, 'ben yaptım oldu' anlayışının ülkeye zarar verdiğini söyledi. 

TÜİK'in enflasyon rakamları için 'törpülenmiş' ifadesini kullanana Karamollaoğlu, paylaşımına "TÜİK'in iktidarın hoşuna gidecek tarzda törpülenmiş 19,58’lik enflasyon rakamı ile marketlerdeki manzara kıyaslanamayacak kadar farklıdır!" notunu ekledi.

 

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