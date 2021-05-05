Karamollaoğlu: İmamoğlu'na açılan davayı havsalam almıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı iddiası ile soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Karamollaoğlu, İmamoğlu'na açılan soruşturmayla ilgili "İmamoğlu'na açılan davayı havsalam almıyor. Bu yaklaşımlar doğru değil. Bir kişi bir mekanda nasıl durması gerektiğini bilmiyorsa vatandaş onu tenkit eder ki İmamoğlu da farklı tavır içinde olmadığını ifade ediyor" diye konuştu.

Rize'nin İkizdere İlçesi'ndeki İşkencedere Vadisi'ne taş ocağı yapılmasına da tepki gösteren Karamollaoğlu, "Maalesef bugün iş başında bulunan iktidar kafayı betona takmış. Düşünürken ya beton ya demir ya asfalt bu ülkenin düzelmesi için aklına başka bir şey gelmiyor. O zaman da ülke bütün güzelliklerini kaybediyor ne yazık ki. Eğer, İkizdere’de başlayan bu tahribat durdurulmazsa emin olun yarın Karadeniz sadece güzelliğini değil, geçim kaynaklarını da kaybeder endişesini taşıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa açıklaması için de "Millet karnını doyurma derdinde! Sen şu anda hangi kanunu, anayasa değişikliğini gündeme getirirsen getir... Zaten onu icraya koyacak gücün yok!" ifadelerini kullandı.