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Karamollaoğlu'dan "Size 'Cumhur İttifakı'na geçin, bakanlık verelim' teklifleri geldi mi?" sorusuna yanıt

"Hayır, bana gelmedi"

09 Şubat 2021 13:28

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Size AK Parti'den ya da o çevreden 'gelin Millet İttifakı'ndan çıkın bakanlıksa bakanlık verelim, kadrolarınıza bürokraside yer açalım' gibi teklifler geliyor mu?" sorusuna "Hayır. Bana gelmedi" yanıtını verdi. Karamollaoğlu, "Herhangi bir önemi yok bakanlığın eskisi gibi. Söz sahibi bir kişi o da Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyareti hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu tip meseleler de orada gündeme gelmiş olabilir ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı" dedi. 

Karamollaoğlu, "Asiltürk'e sordunuz mu peki?" sorusuna da "Onun detayına girmeyi doğru bulmuyorum şimdilik" yanıtını vererek sözlerine şöyle devam etti;

"Bakanlık Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında"

"Esas üzerinde durduğum mesele şu; böyle bir teklif varsa doğrudan yapılır. 'Gelin size şu imkanları sağlayalım gibi bir teklifin benim için önemli olmadığını düşünüyorum çünkü bakanlık Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Bugün verebilir yarın vermeyebilir. Herhangi bir önemi yok bakanlığın eskisi gibi. Söz sahibi bir kişi o da Cumhurbaşkanı."

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