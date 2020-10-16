Karamollaoğlu'ndan hayatına ilişkin samimi açıklamalar; öyle bir yanıt verdi ki Çağlayan "Sakın" dedi

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Armağan Çağlayan'ın Youtube üzerinden yayınlanan Gör Beni programına konuk olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "İngiltere'de evlenip Türkiye'ye döndünüz aslında enteresan, siz mütedeyyin bir insan olarak oraya gitmişsiniz, islami şartlara göre yaşıyorsunuz ama gittiniz İngiliz bir kadına aşık oldunuz" sözlerine Karamollaoğlu, "Aşık olduk' değil de öyle şartların getirdiği..." ifadesini kullanınca Armağan Çağlayan kahkahalara boğuldu.

Daha sonra konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, "Evlilik ayrı bir iş, biriyle hayatınızı birleştirdiğiniz anda mesut olabileceğinizi ki öyle oldu, hamdolsun" diye konuştu.

Çağlayan'ın "Aşık olmadınız mı?" sorusuna Karamollaoğlu, "O tip şeylere girmiyorum çünkü aşık olmak, olmamak dediğiniz zaman iş başka taraflara da savrulabiliyor" ifadesini kullandı ve "Aşık olmak ne demek" diye sordu. "Önemli olan eşim Türkiye'ye iyi intibak etti" diyen Karamollaoğlu, Çağlayan "Sizi çok sevmiş belli ki" deyince gülerek "O yaşta kalkıp geldiği için tabii ki" yorumunu yaptı.

Torunlarının çocuklarını gördüğünü belirten Karamollaoğlu, "Torununun torunun görürsen cennetlik' diyorlar biz de ümit ediyoruz" deyince Çağlayan ve Karamollaoğlu tekrar kahkahaya boğuldu.

Kendisi için kullanılan 'Temel Dede' ifadesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Çocuklara daha sempatik geliyor" dedi. 'Bilge Başkan' ifadesi için ise "Ben de düşündüm niye böyle diyorlar. Yaşlıyı diyemedikleri için arkadaşlar, yaşlılık yerine 'bilge' biraz daha oturdu" diye konuştu.