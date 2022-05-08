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Karamollaoğlu, annesi ile yaptığı görüşmeyi paylaştı: "Çünkü anne arayınca akan sular durur"

“Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip..."

08 Mayıs 2022 14:08

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü mesajında, “Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip... Annem her aradığında heyecanlanırım. Çünkü anne arayınca akan sular durur. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Daha önce yaptığı bir görüntülü görüşme esnasında annesinin aradığı görülen bir videoyla birlikte Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:

“Her anne, her evladın gönlünde vazgeçilmez bir yere sahip...Annem her aradığında heyecanlanırım. Çünkü anne arayınca akan sular durur. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun.”

Temel KaramollaoğluAnneler Günü mesajıannesi ile yaptığı görüşme

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