Karamollaoğlu: Biz Geçim İttifakı'nı seçim ittifakının önüne aldık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Toplumun her kesimiyle oturup bir halleşelim. 'Sıkıntın var mı, nerede sıkıntı çekiyorsun, en büyük derdin ne, iktidar olarak bizden ne istiyorsun?' cevabını da biz mutlaka hazırlayalım. Uzmanlara hazırlattıralım. Onun için biz Geçim İttifakını seçim ittifakının önüne aldık" dedi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu;

"Toplumumuzun sıkıntı çeken her kesimiyle, işsiziyle, çalışıp da aldığı ücretle geçinemeyenleriyle, bugün pandemi sebebiyle işini kaybetmiş olanlarla, memurlarla, emeklilerle, esnafla, çiftçiyle, sanayiciyle, engellisiyle, herkesle; toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşıp onların derdine derman olma yollarını arayacağız, arıyoruz da! Projelerimizi, fikirlerimizi üretiyoruz. Adım adım da toplumumuza bu projeleri takdim ediyoruz ve edeceğiz inşallah."