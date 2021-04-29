T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karamollaoğlu: Biz Geçim İttifakı'nı seçim ittifakının önüne aldık

"Toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşıp onların derdine derman olma yollarını arayacağız, arıyoruz da!"

29 Nisan 2021 21:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Toplumun her kesimiyle oturup bir halleşelim. 'Sıkıntın var mı, nerede sıkıntı çekiyorsun, en büyük derdin ne, iktidar olarak bizden ne istiyorsun?' cevabını da biz mutlaka hazırlayalım. Uzmanlara hazırlattıralım. Onun için biz Geçim İttifakını seçim ittifakının önüne aldık" dedi. 

Karamollaoğlu şöyle konuştu;

"Toplumumuzun sıkıntı çeken her kesimiyle, işsiziyle, çalışıp da aldığı ücretle geçinemeyenleriyle, bugün pandemi sebebiyle işini kaybetmiş olanlarla, memurlarla, emeklilerle, esnafla, çiftçiyle, sanayiciyle, engellisiyle, herkesle; toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşıp onların derdine derman olma yollarını arayacağız, arıyoruz da! Projelerimizi, fikirlerimizi üretiyoruz. Adım adım da toplumumuza bu projeleri takdim ediyoruz ve edeceğiz inşallah."

karamolloğlutemel karamollaoğlusaadetparti

Diğer Videolar

HDP'li Bülbül Meclis kürsüsünde fezleke yırttı: Bu fezlekeler demokrasiye ve siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi

Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu

CHP'li Özkoç'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' tepkisi: Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı el ele verip neden bu suçluyu koruyorsunuz?

HDP'li Kenanoğlu, Mecliste Berkin Elvan'ı andı: Umarız yargı bir kez olsun bizleri şaşırtır

Baro başkanından Soma kararına tepki: Hediye gibi ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!...

Veyis Ateş'ten 'kader' yorumu: Hiç kariyer planı yapmadım; bir klik,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı,...

Barış Yarkadaş: Erdoğan MİT'ten brifing aldı; Süleyman Soylu'yu gözden çıkardı...

Sedat Peker'den Cem Küçük'e: Sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin,...

Murat Yetkin, Sedat Peker'in bilgi akışıyla beslendiği üç kaynağı yazdı...

"Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var”...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!...

Veyis Ateş'ten 'kader' yorumu: Hiç kariyer planı yapmadım; bir klik,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24