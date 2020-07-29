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Karamollaoğlu: Anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti

29 Temmuz 2020 15:44

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya düzenlemesinin TBMM’den geçmesine ilişkin “Ne yazık ki bu düzenlemeyle Türkiye’nin dünyada imajı daha da sarsılacak ve itibar kaybedeceğiz. Umarım en kısa zamanda yapılan hatalar fark edilir ve dersler alınır. Bir zamanlar biz ‘Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir’ demiştik anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti” dedi. 

"İktidarın önceki tavrı bizi endişelendiriyor"

Temel Karamollaoğlu, sosyal medyada küfür ve hakaret söylemlerinin hoş olmadığını ve bu konuda bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak sosyal medya düzenlemesine iktidardan dolayı olumlu bakmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir sosyal medya düzenlemesine elbette gerek vardı yani hükümetin de dediği gibi sosyal medya kurucuları buralarda yapılan reklamlardan dolayı pek çok gelir sağlıyorlar ama Türkiye'ye bir şey vermiyorlar. Türkiye bazı yanlışları düzeltebilmek için gittiğinde de karşılarında bir muhatap bulamadığı için bu konuda yapılanlar doğru ve geçerli ancak siz sosyal medyada söylemleri kontrol etme havasına girerSeniz işte o zaman tekelci bir zihniyet ortaya çıkar."

"Kabullenmemiz mümkün değil"

"Elbette sosyal medyada iftira, hakaret, ahlaksızlık ve trol yapıların önüne geçilmesi gerekir buna hiçbir zaman itirazımız olmadı. Bunları önlemek için yasal alt yapıda çok önemli. Fakat iktidarın önceki uygulamaları ve tavrı bizi ister istemez endişeye sevk ediyor kişi hak ve hürriyetlerini düşünme ifade ve özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik adımları bundan dolayı kabullenmemiz mümkün değil."

Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak.

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