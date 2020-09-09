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Karamollaoğlu: Adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz haksız yere bir sürü insanın ölmesine sebep olursunuz

"Mesele idam meselesi değil adalet meselesi"

09 Eylül 2020 16:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "idam gelmeli" çıkışına yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Gündemi değiştirebilmek için sık sık yeni konular ortaya atıyorlar. Arkadaşlar Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu" dedi.

Karamollaoğlu, Bahçeli'nin 'idam' çıkışını 'gündem değiştirme' olarak niteledi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemdeki gelişmelere dair basın açıklaması düzenledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "idam gelmeli" çağrısına yanıt veren Karamollaoğlu "Gündem kalmayınca da ısıtıp ısıtıp idam meselesini konuşuyorlar. Mesele idam meselesi değil adalet meselesi. Arkadaşlar Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu. Türkiye'de adaleti kamil manada tesis edilmeden idam getirirseniz haksız yere bir sürü insanın ölmesine sebep olursunuz. Türkiye’nin meselesi idam değil yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal buhrandır. Bugün yaşanan toplumsal infial idam cezası ile değil Türkiye’nin normalleşmesi ile çözülebilir" diye konuştu. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir" demişti. 

 

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