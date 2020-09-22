Karaman Ermenek’te maden işçilerinin eylemi 22. gününde; ocak girişini kapattılar

Karaman Ermenek’te maden işçileri, madenlerde işçi güvenliğinin sağlanması için faaliyette olan madenleri sabah 07:00’de durdurdu. Bağımsız Maden-İş üyesi madenciler, ocak girişini aileleriyle beraber kapattılar.

Gazete Alınteri'nde yer alan habere göre Ermenek’te Özbey’lere ait Cenne ve Seba ocaklarında çalışan işçilerin Bağımsız Maden-İş’le birlikte başlattıkları eylem bugün 22. gününde devam ediyor.

Madenciler, bugün saat 07:00 itibariyle, madenlerde işçi güvenliğinin sağlanması için faaliyette olan ocaklarda üretimi durdurdu. Ocak girişlerinde aileleriyle birlikte bekleyen madenciler, girişleri kapattılar.

Çalışmak için bu sabah Karaman Ermenek’teki madene gelen işçiler, işbaşı yapmadan servisleriyle geri döndü. İşçilerin ve ailelerinin maden girişinde bekleyişleri devam ediyor.

Bağımsız Maden-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Ermenek direnişimizin 22. günü. Bugün madenciler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte Seba madencilik önünde patronun kışkırtma ve ayak oyunlarıyla işçileri bölme, direnişi kırma çabalarına karşı birlikte mücadele edeceklerini dosta düşmana gösterdi."