Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri

Karaman'da bir iş yerine gelen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçi Erdinç B., arkadaşları Süleyman Ö. (32), Mehmet B. (28) ve Kemal K. (28) ile oturduğu sırada iş yerinin önüne bir otomobil geldi. Otomobilden inen ve yüzlerinde siyah hijyen maskesi bulunan 2 şüpheliden biri tabanca diğeri ise pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Rastgele açılan ateş sonucu Süleyman Ö. bacaklarından, Mehmet B. kolu ve bacağından, Kemal K. ise sırtından yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntümlerde elinde pompalı tüfek olan saldırganın iş yerinin kapısına kadar gelerek ateş açtığı, diğer saldırganın ise otomobilin yanında tabanca ile ateş ettiği görüldü. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.