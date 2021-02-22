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Karaköy’de yunus kıyıya vurdu

22 Şubat 2021 14:04

İstanbul Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu.

Karaköy İskelesinde balık tutan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen kıyıya vuran yunus balığının yanına giderek onu denizden çıkardı. Başından ve kuyruğundan yaralandığı görülen yunusu hayata döndürebilmek için adeta zamanla yarışan vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden ekiplere bildirdi.

Vatandaşların beyanına göre 1 saat sonra olay yerine gelen İSTAÇ ekibi, yunus balığını çöp toplamada kullanılan deniz yüzeyi temizleme teknesine koyarak götürdü.

Balığı çıkaranlardan biri olan Aziz Yeniyapı ekiplerin çok geç geldiğini söyleyerek, “Balık tutuyorduk, sabahtan beri buradaydık. Denizde yunusu gördük, arkadaşlarla birlikte çekip çıkardık. Kafasında kurşun izi vardı, kanlar içerisindeydi. Müdahale için ekipleri aradık ama bir saat sonra, çok geç, geldiler. Pervane izi de var ağa da takılmış, herhalde ağdayken parçalamasın diye balıkçılar kurşun da sıkmış. Direkt buraya doğru sürüklendi. Arkadaş suya indi, ben de ona yardım ettim, birkaç kişi daha yardım etti ve çıkardık” dedi.

Kaynak: İHA

 

İstanbul Karaköykaraköyde karaya vuran yunus balığı

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