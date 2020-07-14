Karakola giren ineğin videosu gündem oldu

Avustralya'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

Dünya genelinde etkisini sürdürülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca sık sık görülen hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi.

Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor.

İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almadan geri durmadı.

Video sosyal medyada gündem oldu.