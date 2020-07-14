Karakola giren ineğin videosu gündem oldu

14 Temmuz 2020 14:14
Dünya genelinde etkisini sürdürülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca sık sık görülen hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi.
Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor.
İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almadan geri durmadı.
Video sosyal medyada gündem oldu.
© Tüm hakları saklıdır.