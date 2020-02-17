Karagümrük - Giresun maçında top hâkimiyeti köpeğin oldu

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Giresun maçında sahaya giren köpeğin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Futbolcuların saha dışına çıkarmaya çalıştığı köpeğin ısrarla sahaya girip topu almaya çalışması kameralara yansıdı.

Futbolcuların oyunu bırakmasına neden olan köpek, iki kez saha dışına çıkarılmasına rağmen ısrarla tekrar topu almaya çalıştı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 42. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Karagümrük'ün gollerini Cristobal Jorquera ve Erdal Öztürk kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise; Ahmet Kesim'den geldi.



