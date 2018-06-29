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Karadeniz'in dibinde hayalet filo

29 Haziran 2018 17:11

Kırım açıklarında araştırmalarını sürdüren Ruslar, 5 denizaltı, gemi ve uçak enkazları buldu. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Coğrafi Araştırmalar Derneği tarafından Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından sonra Kırım açıklarında başlatılan çalışmalar sürüyor. Yapılan araştırmalarda 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünyanın en büyük savaşlarından kalma çok sayıda askeri araç bulundu. Karadeniz'in altında 5 denizaltı enkazı belirlendi. Ayrıca 1917-1922 yılları arasında Çarlık Rusyası ile Sovyetler Birliği'nin kurulduğu sırada yaşanan iç savaşta 1919 yılında Karadeniz'de batan 5 farklı savaş gemisi tespit edildi. Araştırmalarda 2. Dünya Savaşı'nda batan bir savaş gemisi ve savaş uçağı enkazı da tespit edildi. Araştırmacılar çalışmalarını sürdürürken, deniz altında bulunan tüm savaş araçlarının Kırım'da bulunan Sivastapol şehrindeki müzenin envanterlerine kaydedileceği öğrenildi.

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