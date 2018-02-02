Karadeniz'de Zika virüsü tehlikesi

Rusya Türkiye'ye, özellikle de Doğu Karadeniz bölgesine gidecek vatandaşlarını uyardı. 3 kentte Zika virüsü taşıyan sivrisinek türlerine rastlandığını, o bölgeye gidecek kişilerin buna göre tedbir alması istendi. Bu uyarıyla, 2015 yılından bu yana, Doğu Karadeniz'in 3 kentinde virüs tehdidiyle ilgili çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Sineklerin yayılımının yüzde 80 oranında durdurulduğu, ilaçlama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. RTE Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Akıner, "Yüzde 80'e yakın başarı sağlandı" dedi.