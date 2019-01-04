Karadeniz'de, 'İmar Barışı' başvuruları 800 bini aştı

Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, Karadeniz Bölgesi'nde 800 bini aşan başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte yer alan, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da, bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer aldı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda, tüm kaçak yapı sahipleri de 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapanlar arasında yer aldı. Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Trabzon'da 150 bin 430, Samsun'da 146 bin 780, Giresun'da 118 bin 672, Ordu'da 99 bin 503, Rize'de 69 bin 597, Gümüşhane'de 59 bin 995, Amasya'da 37 bin 004, Sinop'da 33 bin 525, Çorum'da 58 bin 829 792, Artvin'de 23 bin 242, Bayburt'da ise 11 bin 199 başvuru gerçekleştirildi. 11 ilde 'İmar Barışı' bedelini ödeyen vatandaşlar, kaçak yapıları için 'Yapı Kayıt Belgesi' aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı