T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

13 Ağustos 2020 18:53

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen kaya düşmesi sonucu, Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde başlayarak kısa sürmesine rağmen etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize merkeze bağlı Bozukkale köyü girişinde tepeden kayalar düşerek yolu kapadı. Meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kısa süreli tek taraflı olarak ulaşıma kapanırken köye giden su borusu patladı. Gündoğdu, Bozukkale mevkiinde araçların geçiş esnasında, kamyon ve iş makineleri yamaçtan kopan kaya parçalarının önünde durarak araçlara çarpmasını engelledi.

Belediyeye ait bir iş makinesi ile kamyon kaya düşmesi sonucu hasar aldı.

ETİKETLER

karadenizsahil yoluheyelanrizeyağış

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Eylül 2020

Hasta nakleden ambulans devrildi: 6 yaralı

Barış Yarkadaş o videoyu paylaştı, Bakan Selçuk'a seslendi: Gördüğünüz gibi pembe bir tablo yok

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı taburcu oldu: O yumruk hepimizin gözüne atıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar sinir uçlarımızla oynamaya çalışıyor, asla demokratik siyasetten ayrılmayacağız

Nadira Kadirova'nın annesi, kızının mezarından seslendi: "Şirin Ünal, katilsin"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı,...

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs pozitif çıkanlara elektronik bileklik uygulaması yapılacak...

Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı harekâta başlıyor...

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24