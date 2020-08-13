Rize’de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen kaya düşmesi sonucu, Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde başlayarak kısa sürmesine rağmen etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize merkeze bağlı Bozukkale köyü girişinde tepeden kayalar düşerek yolu kapadı. Meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kısa süreli tek taraflı olarak ulaşıma kapanırken köye giden su borusu patladı. Gündoğdu, Bozukkale mevkiinde araçların geçiş esnasında, kamyon ve iş makineleri yamaçtan kopan kaya parçalarının önünde durarak araçlara çarpmasını engelledi.

Belediyeye ait bir iş makinesi ile kamyon kaya düşmesi sonucu hasar aldı.