Karadeniz'in dibinde 19. yüzyıla ait tarihi top bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Seyrek Kalesi açıklarında 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi top bulundu. Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi ve Deniz Yıldızı Su Altı Sporları Kulübü dalgıçları tarafından yapılan 45 dakikalık çalışmayla yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki top çıkartıldı.

1800-1900lü yıllardan kaldığı tahmin edilen tarihi topun çıkartılmasını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Atakan Ak, ilçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı da takip etti.