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Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu

28 Şubat 2022 19:57

Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi.

Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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