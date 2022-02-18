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Karabük'te aç kalan tilki şehir merkezinde markete girdi

"Markete tilki girdi, ona hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz?”

18 Şubat 2022 21:40

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aç kalan tilkinin şehir merkezine inerek markete girmesi şaşkınlığa neden oldu.
 
Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, aç kaldığı tahmin edilen bir tilki, kapısı açık olan markete girdi. Marketin işletmecisi olan genç o anları kayda alarak, "Markete tilki girdi, ona hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz?” sözleriyle şaşkınlığı kameraya yansıdı.
 
Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tanıklık eden market işletmecisi Emir Baş, “Kasada oturup telefonla oynuyordum. Biranda kapıdan girenin tilki olduğunu görünce hemen arkadaşlarıma atmak için kayda aldım. İçerde biraz oyalandıktan sonra hemen çıkıp gitti. Hayatımda yaban hayvanı yakından görmemiştim. Çok şaşırdım” dedi.
 
Kaynak: İHA
tilkimarket

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